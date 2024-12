Liberoquotidiano.it - Manovra: Calenda, 'grave incuria con cui Governo affronta problemi'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - La"ha punti che funzionano e punti che non funzionano. Questo Paese non ha più i servizi essenziali -scuola, sanità, sicurezza- e non ha nessun investimento sullo sviluppo. C'è un'nel modo con cuite le cose, che è piùdi ogni altra considerazione, l'che deriva dall'impotenza della politica e dalla scarsità della classe dirigente". Lo ha affermato il segretario di Azione, Carlo, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta al Senato dalsulla legge di Bilancio.