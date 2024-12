Casertanews.it - Lo sgombero e la dichiarazione di inagibilità dopo l'incendio: l'intervento del Comune

Leggi su Casertanews.it

Misure urgenti per la tutela pubblica e privata incolumità sono state adottate dal sindaco Antonio Mirragli incendi verificatisi nell'appartamento al primo piano del civico 11 di via Anfiteatro.Il rogo della sera di Santo Stefano ha provocato ingenti danni alle impalcature in legno del.