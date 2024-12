Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Dobbiaco 2024 in DIRETTA: Pellegrino a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa delde Ski/2025, laa tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-in programma a. Si tratta del primo di sette appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta in Italia. E’ la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembrea domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in calendario. Oggi, sabato 28 dicembre latl, domenica 29 la 15 km mass start tc, poi lunedì 30 riposo, per riprendere martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e chiudere mercoledì 1° gennaio con la 15 km pursuit tc.