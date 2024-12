Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Brignone sfida Gut, Hector favorita. La startlist

LA DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZAIl programma deldiBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma a(Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025. Saranno otto le azzurre al via: Federica, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.Federica, dopo la vittoria di Soelden, si trova al secondo posto della classifica di specialità con 100 punti, alle spalle della svedese Sara, prima con 116, mentre nella graduatoria generale l'azzurra è sesta con 219 punti e vuole rincorrere l'elvetica Camille Rast, al comando con 287.Marta Bassino, invece, vorrà rilanciarsi dopo aver raggranellato soltanto 20 punti infinora, gli stessi accumulati nella specialità dall'elvetica Lara Gut-Behrami, la quale però è quarta nella generale con 240 punti e punta decisa a scalzare la connazionale dalla vetta.