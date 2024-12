Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, Paris ci prova sulla Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, evento della Coppa del Mondo di sci/2025. Giornata di grande spettacolocon la terzastagionale. Ilassoluto è Marco, capace di vincere pochi giorni fa in Val Gardena. Non mancano gli avversari tra cui Dominik, che cerca risposte dopo un avvio complicato.Dopo la travagliata giornata di prove di ieri ci sarà molta curiosità per capire le condizioni della neve. Ieri la differenza tra parte alta e bassa ha tratto in inganno molti atleti portando a diverse rovinose cadute. L’atleta che ha rischiato maggiormente è stato Cyprien Sarrazin, a lungo rivoverato in terapia intensiva. La caduta ha costretto il francese ad alzare bandiera bianca per questa gara.