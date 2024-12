Fanpage.it - L’Inter e Lautaro mettono pressione all’Atalanta e al Napoli: 3-0 al Cagliari e aggancio al primo posto

Leggi su Fanpage.it

L'Inter chiama, Atalanta erispondono? La squadra campione d'Italia in carica vince in casa delcon un netto 3-0 grazie alle reti di Bastoni,Martinez e Calhanoglu, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica.