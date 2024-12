Ilrestodelcarlino.it - Lesioni gravissime e omesso soccorso. Ai domiciliari il ’pirata’ di Monticelli

Deve rimanere agli arrestiil 26enne ascolano che la sera della vigilia di Natale ha causato un incidente stradale sotto l’effetto di alcol che gli ha annebbiato la vista al punto di investire e ferire gravemente un ragazzo e una ragazza. Quest’ultima è ancora ricoverata al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove le sue condizioni sono critiche, benché stabili e questo è un segnale di speranza. Meno gravi le condizioni del 30enne che era con lei mentre attraversavano insieme la strada: è ricoverato al Mazzoni. Il giovane conducente dell’auto, difeso dall’avvocato Paolo Alessandrini, ieri mattina è comparso in tribunale davanti al giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti che ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione domiciliare. Al magistrato il ragazzo ha detto di non aver visto la coppia che attraversava la strada, investita all’inizio di via del Platani, a, subito dopo aver affrontato la curva.