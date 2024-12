Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 28 dicembre 2024

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di28Ariete Sapete valutare le questioni che riguardano altre persone, con una logica così fredda da far pensare che non abbiate sentimenti. In questo periodo però incontrate una certa difficoltà di equilibrio fra emozioni e ragionamento, perché siete concentrati su voi stessi, problemi che vi sembrano enormi, da non vedere quanti vi tendono una mano. Questa Luna può sbloccare qualche delicata questione finanziaria, ottima per le questioni domestiche e i progetti d'amore. Toro Non avete calmi ricordi d'amore. Ma l'amore, come tutte le passioni, vive anche di tormenti. L'importante è ritrovarsi, ed oggi è possibile.