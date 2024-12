Linkiesta.it - Le continue proteste in Serbia contro il malgoverno di Vucic

Un tragico incidente, verificatosi lo scorso novembre nella città serba di Novi Sad e costato la vita a quindici persone, ha generato una forte ondata diin. Molti serbi ritengono che il crollo della pensilina ferroviaria, schiantatasi sui passeggeri in attesa del treno, sia legata alla corruzione dilagante presente nel Paese e alla superficialità con cui vengono condotti i lavori infrastrutturali appaltati a ditte cinesi. Lesono guidate dagli studenti universitari, supportati da diverse categorie professionali come gli agricoltori, i professori e i lavoratori dello spettacolo e l’obiettivo delle dimostrazioni è quello di ottenere giustizia per quanto avvenuto. Le indagini hanno portato, sinora, all’arresto di tredici persone incluso un ministro del governo, poi rilasciato.