Agrigentonotizie.it - L'arsenale trovato davanti alla casa del netturbino, il 46enne resta in carcere

Leggi su Agrigentonotizie.it

Alessandro Madracchia, ritenuto l'armiere del clan di Villaseta,in cella. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, che ha previsto per l'indagato la custodia cautelare in. Il, nei giorni scorsi, si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma.