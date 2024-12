Ilpescara.it - L'Ali alla Regione: "In bilancio 10 milioni per i Comuni o non si potranno garantire neanche i servizi minimi" [VIDEO]

Leggi su Ilpescara.it

“Come ali Abruzzo chiediamo ai consiglieri regionali che in queste ore stanno esaminando il la proposta didi previsione 2025-2027 di introdurre un fondo di non inferiore a 10di euro per i, perché i, a seguito anche dei tagli praticati lo scorso anno, confermati e.