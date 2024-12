Chietitoday.it - Ladri in casa a Natale, scartati anche i regali sotto l'albero

Leggi su Chietitoday.it

Non hanno risparmiato nel'diche, il 24 dicembre, si sono introdotti nell'abitazione di una famiglia di Lanciano.Moglie e martito, residenti insieme alla figlioletta in contrada Santa Giusta, erano usciti prima delle 20 per recarsi adi parenti.