Ladri in azione ad Eboli: proprietari sventano il furto

Ennesimo tentativo diad, a San Donato. Deiinfatti, si sono introdotti in un'abitmentre ierano in casa, giovedì sera. Le vittime, spaventate, hanno iniziato ad urlare a squarciagola, mettendo in fuga i malviventi e sventando, così, l'ennesimo colpo.