Repubblica.it - La tragedia del Gran Sasso, trovati morti i due alpinisti: “Si sono parlati fino alla fine”

L’elicottero ha individuato per primo Cristian, i cani hanno poi ritrovato Luca: deceduti per assideramento a pochi metri uno dall’altro. Un soccorritore: “Cercavano di darmi la posizione al telefono, poi non li abbiamo più sentiti. Un dolore non averli salvati”