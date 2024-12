Pordenonetoday.it - La storia della famiglia Coassin ottant'anni dopo il bombardamento a Pordenone

Leggi su Pordenonetoday.it

Un pianoforte e pochi mobili che per qualche strana ragione sono rimasti in piedi. È ciò che rimase di quel tragicoche durante la Seconda Guerra Mondiale colpì la casain via Calderari. Di quel terribile evento dell’inverno del 1944 morirono 51 persone. Una.