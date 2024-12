Europa.today.it - La Promessa, le anticipazioni dal 29 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025

Leggi su Europa.today.it

La programmazione della soap opera di produzione spagnola "La"non conosce feste natalizie: le nuove puntate vanno in onda da domenica 29a sabato 4, dalle 19.35 su Rete 4. Segnaliamo che mercoledì 1°la puntata non si ferma, come d'abitudine, alle 20.30.