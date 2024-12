Linkiesta.it - La peculiare via cinese all’intelligenza artificiale

La Cina ha individuato nell’intelligenza(IA) una tecnologia strategica per rafforzare la sua competitività, potenziare le sue capacità militari e migliorare la governance e le capacità di sorveglianza di massa del Partito Comunista(Pcc). Il leader del partito e della Repubblica PopolareXi Jinping considera l’intelligenzanell’ottica della sicurezza nazionale e della geopolitica: «Chiunque saprà cogliere le opportunità del nuovo sviluppo economico, come i big data e l’intelligenza, avrà il polso della situazione», ha affermato il presidentedavanti ai membri dei BRICS a giugno 2022. Xi descrive spesso l’attuale rivoluzione tecnica e industriale trainata dcome un’opportunità senza precedenti per la Cina di “superare in curva” (cioè superare le economie avanzate) e tornare a occupare il posto che le spetta come potenza mondiale.