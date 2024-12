Lidentita.it - La morte di Olivia Hussey: fu Giulietta e Maria di Nazareth per Franco Zeffirelli

E’ morta a 73 anni l’attrice, nota al pubblico internazionale per le indimenticabili interpretazioni in due film di. L’attrice di origine argentina naturalizzata britannica fu scelta dal regista per due suoi capolavori, grazie ai suoi lineamenti delicati, i grandi occhi di cerbiatto e l’ovale del viso che non ammette confronti: fu . Ladi: fudiperL'Identità.