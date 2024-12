Unlimitednews.it - La manovra è legge, via libera definitiva dal Senato

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Con 112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, ilha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 del disegno didi bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Successivamente l’Aula ha dato il viadefinitivo al provvedimento, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e una astensione. Laè quindiin seconda lettura, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.“Il Parlamento ha approvato ladi bilancio 2025, la terza dall’insediamento del Governo. È unadi grande equilibrio, che sostiene i redditi medio-bassi, aiuta le famiglie con figli, stanzia risorse record per la sanità, riduce la pressione fiscale e dà una mano a chi produce e crea occupazione e benessere”.