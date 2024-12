Ilgiornale.it - La fabbrica del cioccolato di Enrico Rizzi

Il pasticciere e cioccolatiere ha aperto a Milano il primo luogo di produzione “bean to bar” in centro città. Un luogo di produzione ma anche di divulgazione grazie alle visite guidate che portano i visitatori a scoprire in modo immersivo ogni fase della produzione dell’”oro marrone”. Naturalmente con degustazione finale