Lanazione.it - La Coppa Brema della Nuotatori

Leggi su Lanazione.it

Caduti diin tono minore per le compagini, femminile e maschile,Pistoiesi. Agli ordini dei tecnici Massimiliano Lombardi e Alice Ieri, alla piscina Bastia di Livorno i nostri portacolori sono stati pesantemente condizionati da malanni e acciacchi di stagione. "La provasquadra femminile è stata notevolmente influenzata dall’influenza – osserva Max Lombardi –. Tre atlete su cinque sono state ammalate e tra queste Giulia Gabbrielleschi. I maschi, invece, hanno messo in mostra tutti un buon livello di forma". Tra i maschi in gara, Tommaso Petruzzi, Emilio Carobbi, Paolo Tazioli, Lorenzo Frizzoni, Tommaso Auriemma e Tommaso Lamura. Le femmine potevano contare sulla già citata Giulia Gabbrielleschi, su Silvia Campanella, Vittoria Maddalena Gridel, Diletta Masini e Martina Piras.