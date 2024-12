Fanpage.it - Kyrgios vuole una risposta precisa da Sinner, c’è qualcosa che non gli torna: “Non ha senso”

Leggi su Fanpage.it

Alla vigilia del suo rientro in campo dopo oltre un anno e mezzo di assenza, Nickad attaccare Jannik, in particolare rivolgendogli una domanda: "Perché ha aspettato tanti mesi per allontanare i responsabili della sua positività? Ha tenuto la sua squadra per cinque mesi. non ha senso. Io sarei stato furioso".