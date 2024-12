Lapresse.it - Kazakistan: Zelensky sente Aliyev, Russia deve chiarire su schianto aereo

Leggi su Lapresse.it

Milano, 28 dic. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyrha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo dell’Azerbaigian Ilham, in cui ha espresso le proprie condoglianze “per il tragico incidente del volo J2-8243 della Azerbaijan Airlines”, caduto vicino ad Aktau, in, provocando la morte di 38 persone. “La priorità principale è ora un’indagine approfondita che fornisca risposte a tutte le domande su ciò che è realmente accaduto. Lafornire spiegazioni chiare e smettere di diffondere disinformazione”, ha detto, come riporta sui social, “le foto e i video mostrano chiaramente i danni alla fusoliera dell’, tra cui forature e ammaccature, che fanno pensare a un attacco da parte di un missile della difesa aerea”.