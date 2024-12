Lapresse.it - Kazakistan, Putin si scusa con presidente azero per schianto aereo

Leggi su Lapresse.it

Ilrusso Vladimirha tenuto un incontro con il suo Consiglio di sicurezza, durante il quale si è discusso di “problemi di lavoro” con gli alleati del Paese nella regione del Caspio. Dopo l’incontro, il Cremlino ha riferito chesi èto con il suo omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il “tragico incidente” dell’precipitato vicino ad Aktau, in, in cui sono morte 38 persone.si èto del fatto che lodell’dell’Azerbaigian Airlines sia avvenuto nei cieli sopra la Russia, ha espresso ancora una volta le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Non viene comunque riferita la possibile ammissione di responsabilità da parte della Russia nell’incidente