Fanpage.it - Katharina Huber cade goffamente appena uscita dal cancelletto e sbatte la faccia: cosa è successo

Spiacevole disavventura sulle nevi austriache di Semmering per il Gigante valido della Coppa del Mondo femminile: la padrona di casa, la 29enneè caduta immediatamente dopo il via, con la sua prova durata un paio di secondi. Una scivolata goffa che ha scatenato l'ilarità del web senza reali conseguenze per l'austriaca se non una brutta figuraccia.