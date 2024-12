Lapresse.it - Israele: intercettato missile lanciato dallo Yemen, nessun ferito

Leggi su Lapresse.it

Unieri serache aveva fatto scattare le sirene di allarme nell’area di Gerusalemme ed in altre località “è statoprima di entrare nel territorio di”. Lo riporta Ynet citando un portavoce dell’Idf. Non risultano esserci feriti ad eccezione di una persona in stato di shock.Raid su Gaza: 7 morti in campo MaghaziÈ di 7 morti il bilancio di un raid dell’esercito israeliano che ha colpito una casa nel campo rifugiati di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera. Secondo i media locali, l’attacco ha preso di mira la famiglia al-Naami e fra i morti ci sono dei bambini.