Ilpescara.it - Investito da un camper a Cappelle sul Tavo mentre sta per risalire nella sua vettura: ferito un uomo

Leggi su Ilpescara.it

Unresidente a Città Sant'Angelo è stato ricoverato in ospedale a Pescara a seguito di un incidente avvenutotarda mattinata del 27 dicembre. L'si trovava fermo con la sua auto in via Vestina a Monte asul, quando per cause ancora da chiarire un 40enne straniero alla.