In piazza Fernanda Pivano | L’ex fonderia di alluminio ora distretto commerciale

Qui un tempo c’era laVedani, specializzata nel recupero dell’. Dismesso il sito, la zona è rimasta abbandonata fino all’arrivo di The Sign, che l’ha resa un. E ora in quest’area nel Sudovest della città, appena oltre la circonvallazione esterna, si stende, uno spazio lastricato e punteggiato da qualche betulla e striscia di prato. Intorno, i palazzi delle multinazionali Aon, Ntt Data e, quasi concluso, quello di L’Oréal: "Sono maestosi – commenta Carlo Delfrate, che lavora qui –. Ma il verde-oro è troppo acceso, preferisco il blu dell’ultimo edificio". E poi ci sono bar e catene di ristorazione, dove mangiano o prendono un aperitivo i lavoratori e gli studenti della vicina università Iulm. Per il resto, laè desolata: c’è giusto qualche dipendente che fuma una sigaretta.