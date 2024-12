Unlimitednews.it - In Italia il più alto numero di lavoratrici indipendenti in Ue

MESTRE (ITALPRESS) – Nonostante l’ha il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa, presenta in termini assoluti ilpiù elevato di.Nel 2023, le donnene in possesso di partita Iva che lavorano come artigiane, commercianti, esercenti o libere professioniste ammontano a 1.610.000, a fronte di 1.433.100 presenti in Francia e 1.294.100 occupate come autonome in Germania. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia.L’assoluto primato delle imprenditrici assume una rilevanza ancor più significativa se si considera che la popolazione femminilena in età lavorativa, compresa tra i 20 e i 64 anni, è costituita da 17.274.250 persone; al contrario, la Francia registra un surplus di 1,9 milioni di donne rispetto a tale cifra e la Germania supera addirittura il nostro dato di ben 7,3 milioni.