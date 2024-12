Ravennatoday.it - Imparare l'inglese per sommelier: attivato un corso rivolto ai professionisti

Il prossimo martedì 7 gennaio al Polo di Tebano (edificio ex scuola elementare), in Via Tebano 54 a Faenza, dalle 9.30 alle 17.30 si terrà unditecnico applicato al vino tenuto, da Enrico Donati (Wine Educator &professionista, titolare della Scuola Veni Vidi Vini). .