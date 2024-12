Reggiotoday.it - Il sindaco firma l'ordinanza contro i botti a Capodanno: si rischiano multe

Leggi su Reggiotoday.it

Brutte notizie per chi ha pensato di salutare il nuovo anno con fuochi pirotecnici, petardi evari. È arrivata, puntuale come ogni anno, l'delGiuseppe Falcomatà che vieta l'uso di materiale pirotecnico per tutto il periodo delle festività natalizie a Reggio Calabria.