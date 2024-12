Repubblica.it - Il linguista Arcangeli: “Il ministro Valditara mi ha usato per fare causa a Lagioia, ora voglio denunciarlo”

Parla ilMassimo: “Io citato come consulente del titolare dell’Istruzione nell’atto contro lo scrittore. Non è vero: chiedo una rettifica pubblica o procederò per vie legali”