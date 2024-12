Vanityfair.it - Il Culturista: Mario Giacomelli e il suo bianco e il nero realista

Non è famoso come Cartier-Bresson, ma è stato uno dei primi fotografi italiani a essere mostrati negli Stati Uniti e oggi è esposto al MoMA. Guardate questa immagine: i seminaristi che giocano nella neve sembrano gli uccelli di Hitchcock. Pare si divertano, ma il titolo fa riflettere: Io non ho mani che mi accarezzino il volto