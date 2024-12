Padovaoggi.it - Il Comune firma il rogito per l'acquisto dell'Mpx, Cavatton: «Una vicenda decisamente ambigua»

Leggi su Padovaoggi.it

to ilper l'’Mpx da parte del. Una scelta che non è mai stata condivisa dal centrodestra: «Ileffettuato la vigilia di Natale riporta alla mente il famoso racconto di Dickens, dove il sindaco impersona, però, uno Scrooge non redento che sperpera soldi non.