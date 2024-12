Metropolitanmagazine.it - Il Codacons ritira la querela a Chiara Ferragni per il caso Pandoro, accordo trovato e nessun processo

Unnatalizio trae ilrappresenta la potenziale svolta nell’inchiesta suldel “-gate”, vicenda per la quale l’imprenditrice è indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano: è accusata di aver ingannato i consumatori avendo collegato la vendita del tipico dolce griffato dall’influencer ad attività di beneficenza. Il papabileche avrebbe dovuto affrontareper truffa aggravata in seguito alla denuncia delnon ci sarà più. Questo perché, come anticipato da Selvaggia Lucarelli, lae ilhannoun. A rivelarlo è stato ANSA che ha così scritto: “donerà 200.000 euro a favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza: è l’raggiunto tra l’influencer ile l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti“.