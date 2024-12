Unlimitednews.it - Il Cagliari resiste un tempo, poi l’Inter cala il tris

(ITALPRESS) – Successo netto da parte del, che batte per 3-0 ile torna almeno momentaneamente in testa alla classifica, in coabitazione con l’Atalanta in attesa della sfida tra la Dea e la Lazio, oltre che del Napoli. Bastoni, Lautaro e Calhanoglu i tre marcatori interisti, a fronte di unche non è riuscito a rendersi quasi mai pericoloso nell’arco dei novanta minuti. Parte forte, con Lautaro e Thuram a duettare per il palleggio e tiro dal limite del francese, ma è attento in tuffovento di Scuffet.inizialmente ben messo in campo, macontinua a fare il suo gioco e alla mezz’ora va nuovamente vicina alla rete del vantaggio: pallone con i giri giusti di Calhanoglu per la testa di Lautaro, che a porta sguarnita manda però alto.