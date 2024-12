Ilgiorno.it - Il 2025 di Fondazione ICA nel segno di Cattelan. Prima mostra-tributo a Jürgenssen e Ruggeri

Leggi su Ilgiorno.it

ICA Milano inaugura la programmazione espositiva delcon un progetto curato da Maurizioe Marta Papini. Lasi intitola “Lonely Are All Bridges. Birgite Cinzia“ e sarà aperta al pubblico da giovedì 16 gennaio a sabato 15 marzo. L’esposizione celebra il lavoro di due artiste iconiche, Birgit(Vienna, 1949–2003) e Cinzia(Milano, 1942–2019), mai incontratesi ma idealmente in dialogo attraverso le loro opere, visioni e riflessioni.