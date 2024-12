Ilfattoquotidiano.it - I siti degli aeroporti di Malpensa e Linate sotto attacco degli hacker filorussi: “Risposta ai russofobi italiani”. I voli sono regolari

di Milano-a tratti irraggiungibili da sabato mattina, con disagi per gli utenti che hanno necessità di controllare iin arrivo e in partenza.da parte del gruppo filorusso NoName. Icomunque procedono regolarmente. Ad annunciare l’azione, scrivendo sulla propria chat: “Iricevono una meritatainformatica”,stati gli stessi criminali informatici, elencando la lista di variche attualmente risultano irraggiungibili o malfunzionanti. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale è già operativo per supportare le attivitàobiettivi colpiti e per le indagini.Si tratta di un“Ddos”, l’invio di false richieste di accesso ai sistemi informatici di un’infrastruttura per sovraccaricare il sistema e farlo collassare.