Linkiesta.it - I piccoli gesti di resistenza quotidiana degli ucraini nel terzo inverno di guerra

Leggi su Linkiesta.it

Mentre in Italia la parola dell’anno 2024 è «rispetto», in Ucraina una delle parole simbolo potrebbe essere EcoFlow. Termini come EcoFlow e Bluetti, quasi sconosciuti a un italiano medio, sono invece parte integrante della quotidianità per molti. Allo stesso modo, mentre le app più usate nei Paesi occidentali sono YouTube, TikTok e Snapchat, in Ucraina non si può fare a meno di applicazioni come *Air Alert* (che segnala l’arrivo di missili russi) o Yasno e Kyiv Digital, indispensabili per conoscere gli orari dei razionamenti di elettricità. In questi giorni, gliaffrontano ildall’inizio dell’invasione russa, con tutte le sue conseguenze. Un recente attacco russo, avvenuto proprio durante il periodo natalizio, ha nuovamente danneggiato il sistema energetico del Paese.