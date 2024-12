Davidemaggio.it - I magnifici 7 San Siro di Vasco Rossi su Canale 5

Leggi su Davidemaggio.it

Stasera in prima serata su5 “– I7”. Uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato ae ai 7 concerti allo Stadio Sandi Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia.Un tuffo nel mondo del rocker, nella sua musica, nelle sue canzoni immortali – da Albachiara a Se ti potessi dire, da Siamo Solo Noi a Gli Sbagli che Fai, Vita Spericolata, Basta poco e Quanti anni hai – ma anche un tuffo in quello che rappresenta per l’immenso pubblico che lo venera e che ogni volta riempie gli stadi di tutta Italia. Tra il pubblico allo stadio anche gli amici del “Komandante” affollano gli spalti: ciascuno con le proprie canzoni preferite, con un ricordo legato a un momento particolare della vita o una carezza ricevuta da un brano di