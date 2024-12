Sport.quotidiano.net - I Blancos dominano le classifiche, Ancelotti e il Real Madrid fanno il pieno a Dubai. Ronaldo: "Potrei possedere un club in futuro». Globe Soccer, brindano Del Piero e Ausilio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carlo, Alessandro Delsono gli italiani che ieri hanno brindato nella 15ª edizione deiAwards. Ai tre hanno portato in alto il nome dell’Italia ottenendo i prestigiosi riconoscimenti calcistici. Il tecnico delè stato nominato miglior allenatore dell’anno, l’ex bandiera della Juventus ha ottenuto un premio speciale alla carriera mentre il dirigente interista si è imposto come miglior direttore sportivo. Niente da fare per gli altri candidati: Inzaghi e Gasperini, Barella, Inter e Atalanta, e gli “italiani“ Calhanoglu, Lookman, Lautaro e Dovbyk hanno visto le loro chance sfumare nel nulla. A dominare la serata sono stati i: migliormaschile dell’anno, Bellingham centrocampista dell’anno e premio Maradona, Vinicius Jr (foto) giocatore e attaccante dell’anno testimoniano lo strapotere degli spagnoli.