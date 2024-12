Ilgiorno.it - "Ho perso il telefono": mamma truffata

hoil". E la truffa va in porto. È successo a Casalmaggiore, dove unariceve un sms nel quale la figlia avverte di averil cellulare e di aver bisogno di soldi per poterne comprare uno nuovo. Sta mandando il messaggio da un cellulare di un amico e chiede di inviare i soldi a un certo Iban tramite bonifico. E laesegue, accorgendosi però poco dopo che la figlia non hail cellulare, non ha mai inviato alcun messaggio e non ha mai richiesto soldi. Siamo a metà di novembre quando la donna si reca dai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Breve indagine e qualche giorno fa ecco i frutti: la truffa è stata messa a segno da un 18enne napoletano che ha ingannato lae si è preso i 700 euro. Il ragazzo viene denunciato e andrà a processo, ma intanto dei 700 euro nessuna traccia.