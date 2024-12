Quotidiano.net - Guerra Ucraina, Fsb: “Sventato attentato contro alto ufficiale”. All’alba pioggia di droni sulla Russia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 dicembre 2024 – Mentre laavanza prepotentemente inper portare i territori “conquistati” al tavolo di una eventuale trattativa, Kiev tenta di rispondere con ogni mezzo all’offensiva del Cremlino. Nelle prime ore del mattino le forze di difesa aerea dell'esercito russo hanno intercettato circa 60ucraini su diverse regioni, in particolare a Voronezh e Rostov. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo sul proprio canale Telegram. E stamane il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha annunciato di averunterroristicounfunzionario del ministero della Difesa e un blogger militare che copriva l'offensiva in. Lo riferisce l'agenzia Tass. Secondo l'Fsb, un cittadino russo, che ha agito su istruzioni dell'intelligence militare, è stato arrestato per aver progettato gli attacchi.