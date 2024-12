Ilfoglio.it - Guerini: "Sì alle armi all'Ucraina per tutto il 2025. Gaza? Crimini, ma non è un genocidio"

Leggi su Ilfoglio.it

Prima di iniziare questa intervista Lorenzo, ex ministro della Difesa e attuale presidente del Copasir premette: “Siamo tutti, chiaramente, molto preoccupati per Cecilia Sala e seguiamo il . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti