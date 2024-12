Iltempo.it - Gualtieri firma l'ordinanza per Capodanno: divieto per botti, petardi e fuochi d'artificio

A Roma arriva ilperd', in vista dei festeggiamenti di. È quanto prevede unata dal sindaco, Roberto. Ilsarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24 del 6 gennaio 2025, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati. In particolare, il provvedimento pone il «assoluto di usare materiale esplodente,artificiali,, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti», si legge nell'. Inoltre, vieta di utilizzare «pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza». La misura vuole garantire la sicurezza urbana, l'incolumità fisica delle persone e degli animali, la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città.