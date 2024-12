Liberoquotidiano.it - Governo: Gasparri, 'non conosco super clausola anti-rimpasto ma stabilità punto di forza'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Non so se esiste una '' e comunque non ne sono personalmente a conoscenza. A prescindere da questo, ritengo che lae la continuità siano undidell'azione di questoe di questa maggioranza, per quanto riguarda la formula e le persone che compongono la compagine ministeriale. E naturalmente un valore per il Paese. Quindi non vedo le ragioni per parlare die per procedere a cambiamenti, a meno che non ci siano promozioni come è accaduto nel caso di Raffaele Fitto". A dirlo all'Adnkronos è il capogruppo diItalia al Senato, Maurizio, commentando la notizia secondo cui esisterebbe un accordo tra i leader dei partiti di maggioranza all'inizio della legislatura, per evitare l'assegnazione di incarichi ministeriali già ricoperti.