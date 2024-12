Vanityfair.it - Goodhairday: Angelina Jolie, assolutamente «Divina» con qualunque chioma

Leggi su Vanityfair.it

Dal 1° gennaioveste i panni dellaMaria Callas nel biopic di Pablo Larraìn, Maria. L'attrice che interpreta l'iconica soprano è una bomba di stile pronta a esplodere per iniziare il 2025 col botto. Se sullo schermo la star porta i leggendari chignon della Callas, nella realtà, invece, si trova nella sua Blonde Era in fatto di capelli. In ogni casoè très