Linkiesta.it - Gli strumenti musicali di Natale, spiegati dall’Accademia della Crusca

TrattoTra le figure che non possono mai mancare in un presepiotradizione napoletana figura la coppia dello zampognaro e del pifferaro: si tratta dei suonatori di zampogna e di piffero che si vedevano realmente e regolarmente, ancora almeno fino agli anni Sessanta, in molte città italiane dell’Italia centromeridionale prima e durante le feste natalizie. Discesi da paesi appenninici, essi si esibivano per strada; spesso, però, non si trattava di una coppia ma di un trio, perché gli zampognari erano due e il secondo, più giovane e meno impegnato musicalmente, a un certo punto interrompeva di suonare per chiedere i soldi ai passanti, porgendo loro il proprio cappello, e per raccogliere per terra le monete che venivano lanciate dalle finestre. La tradizione, mutatis mutandis, esisteva anche in Toscana e in varie zone dell’Italia settentrionale.