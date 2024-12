Lanazione.it - Giornata dedicata al gioco degli scacchi nel Chiostro della Biblioteca

Leggi su Lanazione.it

Unaal. L’appuntamento avrà luogo dalle ore 10 alle ore 19 di oggi. Non è necessaria la prenotazione. E’ quanto propone il Circolostico Aretino che, il oggi 28 dicembre sarà presente nelin via dei Pileati per incontrare appassionati e curiosi. L’evento, che si inserisce nel calendario di Arezzo Città del Natale, offrirà a tutti l’opportunità di avvicinarsi a questo affascinante: i membri del Circolo saranno infatti a disposizione per insegnare le regole ai principianti, giocare con gli appassionati e presentare le attività dell’associazione, senza bisogno di prenotazione. Il Circolostico Aretino è un’associazione sportiva dilettantistica nata nel 2012 con l’obiettivo di promuovere la diffusione e la pratica del