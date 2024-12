Lapresse.it - Georgia, nuove proteste dei filoeuropei a Tbilisi

Leggi su Lapresse.it

Migliaia di persone sono scese nuovamente per le strade di, nella, per chiedereelezioni e il rilascio dei prigionieri politici arrestati in seguito alleantigovernative. I manifestanti, che contestano l’esito delle ultime elezioni e vogliono l’ingresso del Paese nell’Unione europea, hanno formato una lunga catena umana nella capitalena. La protesta, che dura ormai da oltre un mese, ha coinvolto membri della società civile, partiti politici e la presidente Salomé Zourabichvili. Lesono state innescate dall’annuncio del primo ministrono di interrompere i colloqui di integrazione nell’UE. Centinaia di manifestanti sono stati successivamente arrestati. L’opposizionena non riconosce i risultati delle elezioni parlamentari di ottobre, sostenendo che sono stati truccati dal partito filorusso al governo Sognono.